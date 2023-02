Meno 5% aziende europee è preparato a transizione ecologica, Italia in coda

Quasi la metà delle grandi aziende europee ha l’obiettivo di adattare la propria attività per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi, ma i mezzi per raggiungere questo obiettivo non sono chiari. Lo ha rivelato l’ong Cdp in un rapporto in cui vengono analizzate le risposte a un questionario di quasi 1.500 società europee quotate in borsa. CDP stima quindi che “meno del 5% delle aziende dimostra una preparazione avanzata” alla transizione ecologica attraverso obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio che coprono l’intero ciclo produttivo dei prodotti che vendono. Inoltre, poche aziende rispondono puntualmente agli indicatori su cui CDP ha chiesto loro di posizionarsi, come l’ identificazione dei rischi legati al clima o la definizione di piani finanziari in relazione all’obiettivo di riscaldamento globale limitato a 1,5 gradi. In conclusione, le aziende “hanno ancora molta strada da fare per lo sviluppo e la pubblicazione di piani di transizione climatica credibili”, osserva l’ong. Anche perché, “appena un quarto delle aziende sa come stimare se le proprie spese operative e investimenti sono in linea con la traiettoria di 1,5 gradi”.