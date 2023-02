Memo per lombardi smemorati 2 – Marzo 2020, quando dall’Hotel dei Cavalieri partivano gli aiuti per gli anziani dell’area c di Milano

Mentre diversi politici lombardi si sbracciano per dire che, loro sì, stanno dalla parte dei cittadini e dei più deboli, vogliamo riproporre uno spicchio di memoria del marzo 2020. Siamo in piena pandemia e Roberto Bernardelli costruisce un piccolo team di volontari per portare la domenica mattina il pranzo caldo, gratis, a centinaia di anziani soli che vivono nella zona dell’area c di Milano.

Così, giusto per non dimenticare. E perché tanti si riempiono la bocca di belle parole. E pochi fatti.

Alè!

da lindipendenzanuova del marzo 2020

“Una domenica diversa”. L’Hotel dei Cavalieri: pranzo gratis a domicilio per gli anziani dell’Area C di Milano.

Parte dal 29 di marzo “Una domenica diversa”. L’iniziativa è dell’Hotel dei Cavalieri: lo storico albergo di Milano per far sentire meno soli i pensionati over 60 in difficoltà economiche nell’Area C del capoluogo, distribuirà e offrirà gratis il pranzo della domenica.

L’albergo, da sempre aperto sulla città, con la sua proprietà intende fare la sua parte con un gesto di solidarietà verso i più anziani, proponendo di volta in volta un menù con piatti anche della nostra tradizione lombarda.

Per info e prenotazioni chiamare il numero 02/88571.

Nella foto, Roberto Bernardelli, imprenditore alberghiero, proprietario dell’Hotel dei Cavalieri a Milano in piazza Missori 1.