Giorgia Meloni, in una intervista al Corriere della Sera, commenta l’esito del Consiglio Europeo e spiega perché sui migranti l’Unione ‘ha cambiato passo’. Il salario minimo non la convince, la ratifica del Mes può attendere, il caso Santanché non la preoccupa e nemmeno il Pnrr: ‘Basta tafazzismo, siamo vicinissimi all’obiettivo’. E sulla proposta di Salvini di un patto per unire il centrodestra alle Europee, c’è tempo per riflettere.