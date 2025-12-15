Meloni, “la grande democristiana”

“È un bene che Giorgia Meloni non mi abbia chiamato. Un bene sia per lei che per me. La premier ha bisogno di una squadra coesa, compatta e soprattutto con una fede enorme nel silenzio assertivo, nell’esercizio conciliativo della parola. Io amo la polemica, l’audacia, l’individualità”. Lo afferma, in un’intervista a Il Fatto Quotidiano, Giordano Bruno Guerri.

“Da un anno e mezzo – aggiunge – non ho neanche più una collaborazione giornalistica. Devo dire che in un certo senso me lo merito (metta le virgolette, però)”. “Giorgia – prosegue Guerri – è brava e ha fatto delle cose mirabili, lo dico – mi creda – con sincerità. Ha risolto alla grande il timore che il potere l’avesse conquistato la solita destra fascistella, reazionaria, borgatara”.

È stato alla festa di Atreju? “Non sono stato invitato – risponde -. Mentre c’ero negli anni che furono, quando il confronto dialettico era vivacissimo. A quei tempi Atreju sembrava davvero un campo hobbit. La convinzione che questa premier sia forte induce il sentimento adulatorio che fa strage di cuori anche tra voi giornalisti. Quando poi si proietta il potere della Meloni anche oltre questa legislatura, allora la famiglia di ciascuno diviene il valore da tutelare”.

Lei garantisce che vincerà anche alle prossime politiche? “Al cento per cento”. Pensavo che la destinasse al Quirinale. “Per quella poltrona – conclude Guerri – ho un nome in tasca. Marina Berlusconi. È lei la possibile favorita. Vede gli armeggi Mediaset intorno a Forza Italia? La cadrega pericolante di Tajani?”.