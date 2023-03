Medici a gettone, Corte Conti scrive a ministro Salute: fenomeno da fermare

“La Corte dei Conti ha scritto al ministro Schillaci per lanciare l’allarme sui medici a gettone, un fenomeno ormai fuori controllo, che causa problemi a catena. Un circolo vizioso, denunciato mesi fa dal Movimento 5 Stelle, che finisce per colpire tutti i cittadini, sia come contribuenti che come pazienti. Come sottolineato dalla Corte e come più volte evidenziato anche da noi, l’unica soluzione possibile è aumentare le risorse per le assunzioni, stabilizzando il personale medico”. Lo scrivono in una nota i Senatori del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali. “La situazione- proseguono i senatori 5S- è chiara: i medici vengono usati per coprire le carenze di personale, spostati come pedine da un reparto all’altro. Questo meccanismo impedisce di garantire a loro continuità formativa e ai pazienti continuità di cura. Con il risultato che molti sanitari abbandonano il pubblico per accasarsi nel privato, dove ricevono contratti più favorevoli. È inevitabile che tutto ciò finisca per essere pagato dai cittadini, che vedono aumentare i costi e allo stesso tempo diminuire la qualità dell’assistenza da loro ricevuta. Abbiamo più volte sollecitato il governo ad agire sotto il profilo delle risorse e delle stabilizzazioni del personale, per cercare di porre un freno al fenomeno e interrompere questo circolo vizioso. Ci auguriamo che, almeno di fronte al richiamo della Corte dei Conti, Schillaci e i suoi colleghi in CdM smettano di fare orecchie da mercante, perché al Paese servono risposte concrete”.