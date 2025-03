Matteo-Tafazzi. Ora lo spiega lui agli elettori del Sud e ai suoi delegati al congresso che i dazi li “puniranno”

di Cassandra – Secondo l’Ufficio Studi della Cgia di Mestre, di cui pubblichiamo il report, i dazi colpiranno in particolare le regioni che hanno differenziato di meno il loro export. E il dolore batte dove il dente duole, nel Mezzogiorno. Peccato che il leader eterno secondo che non sarà mai premier nonostante il nome del suo partito, abbia accolto i dazi come una manna dal cielo, solo perché deve fare da supporto in Europa al sovranista Trump.

Bene. Scelte sue. Ora però chi lo dice, chi lo spiega ai suoi elettori e ai suoi delegati del Mezzogiorno, che sono il salvagente del congresso imminente del partito, che la trovata da Nobel porterà molte regioni del Sud ancora più in affanno?

Sardegna Molise e Sicilia in particolare rischiano di entrare nella tempesta perfetta. Eh niente, quando Matteo fa il tifo per qualcosa o qualcuno, non pare porti sempre fortuna.