Matteo non è più primo e se la prende con il Corriere della Sera

“L’unico sondaggio in cui è primo è della casa sondaggi del Pd, sono sei i sondaggi principali, solo una di queste sei da’ il Pd primo”. Così Matteo Salvini, ospite di ‘Un giorno da pecora’, su Rai radio 1, riferendosi al sondaggio di Ipsos. “Il Pd non ne azzecca una, Ius soli, etc. e poi ci sono questi sondaggi, e – aggiunge – vogliamo, poi, parlare del cannabis tour delle sardine?”, si domanda Salvini.

Le cose iniziano a complicarsi per il leader della Salvini Premier. L’ultimo fine settimana un altro sondaggio lo dava primo della classe ma con una incalzante “Io sono Giorgia” che ogni settimana che passa conquista pezzi di consenso. Intanto il segretario post leghista si sbraccia per creare un partito unico, una federazione di centrodestra. Solo così, evidentemente, potrebbe non perdere lo scettro. Forse.