Mattarella firma il ddl sull’autonomia

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il Ddl che autorizza la presentazione alle Camere delle disposizioni per l’attuazione della Autonomia differenziata. Il provvedimento sarà trasmesso al Parlamento.

“Con la firma del Presidente della Repubblica sul disegno di legge per l’attuazione dell’Autonomia differenziata , la riforma compie un ulteriore passo avanti”. Lo dichiara il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli.

“Dopo tutti i precedenti passaggi istituzionali ei multipli via libera, l’autorizzazione del Quirinale alla presentazione in Parlamento consente all’Autonomia di proseguire il suo percorso. Un sentito e sincero apprezzamento al Presidente della Repubblica per la firma e la rapidità con cui è arrivata , a distanza di pochi giorni dall’approvazione in Consiglio dei Ministri”.