Massetti, Confartigianato Imprese: Tra i dazi di Trump “l’amico” e la polizza del governo sulle catastrofi, siamo messi malissimo, specialmente al Nord

«I primi a pagare sono proprio gli artigiani, le micro e piccole imprese che faticano ad esportare se non attraverso le proprie filiere. Le regioni più esposte per la maggiore quota export sono la Lombardia con 13,5 miliardi (20,5% del totale nazionale), seguita da Emilia Romana con 10,7 miliardi e Toscana con 10,2 miliardi. Dobbiamo essere i primi a guardare a nuovi mercati. Le scelte adottate dal presidente degli Usa hanno conseguenze tragiche persino per i suoi stessi elettori: ci sono risparmiatori americani che hanno investito in Borsa e si trovano con perdite tra il 20 e il 30%. Dall’altra parte abbiamo Vladimir Putin che è più pazzo di Donald Trump, ma è più furbo: entrambi stanno costruendo il loro business sulla pelle degli altri, il primo attraverso una drammatica guerra che non vuole fermare, il secondo attraverso scelte economiche disastrose. In questo quadro il più moderato appare il leader cinese Xi Jinping. Ed è tutto dire…».

Lo spiega in una lunga intervista a NtvPress di cui diamo alcuni stralci il vice presidente nazionale di Confartigianato imprese, Eugenio Massetti.

«Sono un europeista convinto – spiega Massetti -: Usa e Russia vogliono dividerci perché ci temono, perché siamo la culla della democrazia. Ma anche se qualche leader occidentale rincorre Trump e Putin dobbiamo restare uniti per essere più forti. Spero solo che finiscano le guerre in corso, si trovi una soluzione per l’Ucraina e non esploda un altro conflitto visto il momento particolarmente carico di tensione e le incertezze che si registrano soprattutto nei Paesi asiatici: Corea, Hong Kong e Taiwan».

«Le difficoltà non mancano, ma resto positivo: abbiamo traguardato Pasqua e il mondo non si è fermato. Non si ferma la ricerca, non si ferma l’utilizzo della AI, con tutti i rischi e i pregi connessi all’intelligenza artificiale». Come se non bastassero tutte queste complessità, ora c’è pure la polizza per gli eventi catastrofali, anche se l’obbligo per le PMI è slittato al 1° gennaio 2026. «Questo tema coinvolge 4 milioni di imprese che si vedrebbero accollare un costo complessivo di 2,5 miliardi. Per gli artigiani si va da un minimo di 500 euro a un massimo di 12 mila euro all’anno. Ma perché dobbiamo far pagare alle imprese i disastri dei vari Governi che si sono succeduti? Giusto assicurarsi contro gli eventi catastrofali, ma in tante zone d’Italia assistiamo a incuria che genera frane, smottamenti, allagamenti… Di prevenzione non se ne parla, e dobbiamo pagare noi? Gli eventi estremi nel periodo 2022-2024 sono aumentati del 130% rispetto al triennio precedente. Il 94% dei Comuni italiani per effetto del cambiamento climatico è esposto a frane, alluvioni e erosioni. Il 6% delle abitazioni sono assicurate contro le calamità naturali e il 5% delle PMI ha copertura catastrofale. Mi sembra l’ennesimo balzello a carico delle imprese».