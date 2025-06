Massa Carrara, viabilita’ messa in croce. Patto per il Nord striglia Persiani

Patto per il Nord Massa-Carrara interviene sulla grave situazione creatasi in fondo a Viale della Repubblica, all’incrocio con Via Gioacchino Rossini e Via Gaetano Donizetti, in località Ronchi (Marina di Massa), nei pressi del fiume Magliano.

«È da più di una settimana che a quest’incrocio i semafori non sono funzionanti, ma solo lampeggianti» interviene Michele Novelli, Segretario Provinciale di Patto per il Nord Massa-Carrara. «E ieri mattina si è verificato nuovamente un incidente, dopo che già la settimana scorsa ne era avvenuto un altro».

Patto per il Nord si batte per l’efficienza nella gestione del territorio e giudica gravissimo che un incrocio, soprattutto di tale pericolosità, sia privo di semafori funzionanti.

«Quell’incrocio è noto alla popolazione massese: negli anni si sono verificati numerosi incidenti, anche quando i dispositivi di segnalazione erano regolarmente in funzione. L’incrocio tra due viali principali inganna chi è al volante. Dopo 8 anni di governo, Persiani, dovrebbe conoscerlo il territorio e invece dimostra di no. Non ha provveduto immediatamente alla riparazione o all’adozione dei deterrenti necessari per evitare tragedie, nonostante tenga per sé la delega ai lavori pubblici, senza averla assegnata a nessun assessore», tuona Novelli.

Patto per il Nord si appella al Prefetto affinché intervenga con urgenza su questa situazione, resa ancor più pericolosa dall’incremento del traffico nella stagione estiva e invita il sindaco Persiani a valutare la costruzione di una rotonda in un incrocio tanto critico e a organizzarsi meglio, affinché la sua indolenza non ricada sui cittadini.