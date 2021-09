Martedì 14 settembre a Milano presentazione liste Grande Nord e Paragone Sindaco

E’ arrivato il momento ed è storico. Per la prima volta Grande Nord scende in campo a Milano con una propria lista per Palazzo Marino e lo fa a sostegno della Lista Paragone Sindaco. “Grande Nord è il solo movimento autonomista e indipendentista con il proprio simbolo, con una bandiera ben visibile e individuabile – spiega Monica Rizzi, responsabile organizzativo federale di Grande Nord -. Nonostante le difficoltà burocratiche e gli intoppi della macchina comunale nelle procedure, indegne per una città come Milano, abbiamo centrato l’obiettivo. Noi ci siamo”.

Con Grande Nord, fondato da Roberto Bernardelli, ci sarà dunque Gianluigi Paragone, giornalista e politico, candidato sindaco con la propria lista. Martedì 14 settembre alle ore 11 all’hotel The Square a Milano, in via Alberico Albricci saranno presentate alla stampa liste e candidati.