Mariani: Perché il consiglio comunale a Monza non torna in presenza?

di Alberto Mariani – Abbiamo richiesto per l’ennesima volta di riunirci in aula consiliare per svolgere il nostro compito e dovere di consigliere comunale, ma per l’ennesima volta l’amministrazione comunale lega, forza Italia e fratelli d’Italia, ha risposto picche.

Tutte le

” normali” attività, commercianti e artigiani devono obbligatoriamente per mangiare, fare di tutto, adeguandosi alle varie normative ( costose)che la politica ha imposto se vogliono lavorare, mentre la politica se ne frega di tornare delle regole, grazie allo stipendio sicuro, sia che lavori o no nellesedi preposte.

Grande Nord dichiara :

BASTA PRIVILEGI ALLA CASTA!

BASTA PRIVILEGI ALLA POLITICA!