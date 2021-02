Mariani no vax? Ma per favore….

di Davide Redolfi – Nei giorni scorsi su “Il Giornale di Monza” , giornale che non dovrebbe avere indirizzo politico, è apparso un articolo dedicato al Consigliere di Grande Nord Alberto Mariani.

Per le sue interpellanze? Per le sue mozioni? Per i suoi interventi in consiglio comunale? No. Per quello non trovano casualmente mai uno spazio.

Questa volta hanno trovato una pagina intera per screditarlo, cercando di farlo passare per un “seguace no vax”.

La sua colpa? Aver condiviso un video sui social nel quale un medico, come capita da inizio pandemia, si pone domande sulla sicurezza dei vaccini (non sulla loro efficacia, ma sulla SICUREZZA).

In questo articolo Mariani viene etichettato come seguace no vax e negazionista.

Chi conosce Alberto sa che non è così. Anzi, chi lo frequenta sa che, per come è fatto, non si pone nessun problema a portare avanti le sue battaglie e le sue idee.

Ma questo no. Seguace no vax proprio non ci va giù.

Ma, come se non bastasse, viene riportata una frase che sarebbe stata detta dall’ex Sindaco di Monza Marco Mariani (omonimi) “Alberto smettila di dire bilottate”.

Interpellato da Alberto Marco Mariani nega di aver fatto simili affermazioni.

Da parte di tutti i militanti di Grande Nord Lombardia esprimo la mia più sincera solidarietà ad Alberto, tenace e battagliero.