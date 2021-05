Mariani (GN Monza): Zero aiuti per chi produce, sicurezza solo per i garantiti di Stato

SIAMO ANCORA COSTRETTI AD AFFRONTARE UN ARGOMENTO GIA’ TRATTATO SU QUESTE PAGINE: L’EMERGENZA DA COVID19. ABBIAMO AFFRONTATO ANCHE LA TERZA ONDATA!

MESE DOPO MESE, SETTIMANA DOPO SETTIMANA, ORA DOBBIAMO SOLO SPERARE CHE I VACCINI FACCIANO IL LORO DOVERE! LA SITUAZIONE ECONOMICA DELLE PICCOLE MEDIE IMPRESE, DELLE PARTITE IVA E DI TUTTE QUELLE PERSONE CHE SI SONO VISTE RIDURRE LO STIPENDIO A CAUSA DELLA CASSA INTEGRAZIONE, È TRAGICA; PECCATO CHE IL PRINCIPIO

DI DEMOCRAZIA NON SIA STATO APPLICATO, ALCUNE CATEGORIE NON HANNO PERSO UN CENTESIMO DEL LORO STIPENDIO/GUADAGNO!

I TEMPI SI STANNO ALLUNGANDO A DISMISURA, TANTE REALTA’ COMMERCIALI HANNO CHIUSO IN MODO DEFINITIVO LA LORO ATTIVITA’, ALTRI STANNO SCENDENDO IN PIAZZA. RECLAMANO DI POTER LAVORARE, DOPO AVER SOSTENUTO SPESE PER METTERE IN SICUREZZA I LOCALI, HANNO AFFRONTATO MESI E MESI DI CHIUSURE. LE VIOLENZE NON SONO MAI GIUSTIFICABILI, MA DOPO OLTRE UN ANNO DI PAZIENTE RISPETTO DELLE REGOLE, DI RISTORI O SOSTEGNI RIDICOLI RISPETTO ALLE PERDITE SOSTENUTE, FORSE ERA PREVEDIBILE, ANCHE PERCHE’ LE CHIUSURE E I DISAGI SONO SEMPRE STATE A SCAPITO DELLE STESSE CATEGORIE, PRIVE DI ADEGUATI RAPPRESENTANTI PRESSO LE VARIE STANZE DEI BOTTONI.IL MOVIMENTO ESPRIME LA MASSIMA SOLIDARIETA’ A QUESTI LAVORATORI SCESI IN PIAZZA, MA VOGLIAMO RICORDARE LORO CHE IN UN

MOMENTO IN CUI TANTI IDEALI SONO STATI TRADITI ED ALTRETTANTI PROGRAMMI DISATTESI,

E’ NECESSARIO ANDARE ALLA RICERCA DI NUOVI PUNTI DI RIFERIMENTO.

ALBERTO MARIANI

GRUPPO MISTO