Manutenzione strade, fondi tagliati per il 70%. Patto Nord Siena: i territori non meritano prese in giro

Patto per il Nord Siena esprime forte preoccupazione per l’ennesima contraddizione nelle scelte del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Dopo aver operato un taglio del 70% dei fondi PNRR destinati alle Province per la manutenzione delle strade – circa 1,7 miliardi già stanziati –, oggi lo stesso ministro annuncia come grande risultato lo stanziamento di 1 miliardo di euro per gli stessi interventi.
 
È evidente a tutti che non si tratta di nuove risorse aggiuntive, ma di una riduzione rispetto a quanto già previsto e approvato. Un’operazione che rischia di trasformarsi in un annuncio elettorale, più che in un reale sostegno ai territori.
 
Accogliamo con favore i 10 milioni destinati a Siena e provincia per interventi di riqualificazione, ma resta il nodo politico: senza programmazione certa e risorse stabili, le Province non possono garantire la sicurezza e la qualità della rete stradale.
 
Patto per il Nord Siena chiede al ministro Salvini di smettere con i giochi delle tre carte e di restituire ai territori la serietà e le risorse che meritano. Non servono slogan: servono investimenti veri, continui e rispettosi delle comunità locali.
Print Friendly, PDF & Email

Potrebbero interessarti

Articolo precedente

Sanità, due miliardi in più non sono niente...

Articolo successivo

San Siro, il populismo includente della Lega. Patto Nord: Lo stadio, le Olimpiadi e le strade che non ci sono...