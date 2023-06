Manutenzione del territorio padano, un groviera

L’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna spaventa anche la Lombardia essendo la Pianura Padana alluvionale e caratterizzata per l possibile esondazione dei corsi d’acqua. Nonostante vi sia una mappatura delle zone critiche, la costante urbanizzazione e la scarsa manutenzione mettono a forte rischio il territorio.

Secondo i dati raccolti da Legambiente tra il 2010 e il 2023 nella nostra regione si sono verificati 174 eventi meteo-idrogeologici con danni, 13 morti, 47 allagamenti provocati da piogge intense, 47 trombe d’aria e tempeste di vento, 27 esondazioni fluviali, 20 crisi provocate dalla prolungata siccità, 10 eventi che hanno provocato danni alle infrastrutture, 9 grandinate disastrose e 9 frane provocate da piogge intense.

Anche nel 2022 la Lombardia è stata la regione che ha guidato la classifica degli eventi estremi e promette di fare il bis anche nel 2023, dal momento che nei primi mesi dell’anno ne ha già collezionati 8, causati dalle prolungata siccità dell’inverno scorso che ha prosciugato i laghi e i principali invasi d’acqua. La pioggia, specie quando cade in maniera intensa com’è accaduto nelle ultime settimane, rischia di mettere a nudo le fragilità di un territorio dove, specialmente in montagna, non si fa più manutenzione o quasi.

Il Codacons preannuncia segnalazioni alla magistratura a seguito della carente manutenzione in relazione alle caratteristiche geologiche e urbanistiche del territorio.