Manovra, questa volta i cittadini non si bevono le chiacchiere del governo

Uno degli ultimi titoli che catturano l’attenzione sui media viene dal sondaggio di Alessandra Ghisleri sulla manovra economica. Bocciata dal 66% degli intervistati, in modo trasversale.

Si legge su La Stampa che “Da anni le principali priorità dei cittadini restano le stesse: il carovita, il potere d’acquisto eroso, salari non adeguati, una sanità pubblica sempre più lenta, segnata da liste d’attesa interminabili, e il tema sempre vivo del lavoro con tutte le sue declinazioni…”.

E’ su questo che il cittadino attende delle risposte. Non sul Ponte di Messina e Reggio, non sui miliardi per le strade della Calabria. Non sulle pensioni immolate sull’altare del risparmio per fare bella figura in Europa, a danno dei lavoratori che hanno pagato anche per chi non ha pagato. E’ il presente che sfugge. E’ il futuro che non si vede.

E questo inciso dice tutto.

