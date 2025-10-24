Manovra, la bastonata sui Comuni. Ecco l’autonomia del Governo. I sindaci: Dov’è il Piano casa? Dove i fondi per nidi, trasporti e sicurezza?

Il Direttivo Anci chiede un incontro urgente con il ministro Giorgetti per individuare risorse adeguate per sicurezza, diritto alla casa e alcune voci in emergenza della spesa corrente, per arrivare ad un accordo complessivo sulla manovra. Lo si legge sul sito ufficiale dell’Associazione nazionale Comuni italiani. I sindaci sono in fibrillazione…. Ci sono infatti – alla faccia dell’autonomia promessa, del federalismo fiscale e di tutti gli accessori sventolati come totem elettorale.

Guardate qua.

Ci sono “pesanti criticità finanziarie che mettono a rischio la capacità dei Comuni di garantire alcuni servizi essenziali ai cittadini. Per questo motivo, il Direttivo Anci chiede un incontro urgente con il Ministro Giorgetti per individuare risorse adeguate per sicurezza, diritto alla casa e alcune voci in emergenza della spesa corrente, per arrivare ad un accordo complessivo sulla manovra.

Insomma, armiamoci e partiamo, altrimenti è la fine. “Le questioni evidenziate – sottolineano i sindaci – rendono difficile la gestione quotidiana dei Comuni. È necessario un confronto immediato per evitare che le attuali criticità si traducano in un rallentamento dei servizi e degli investimenti di Comuni e Città”.

Il nodo principale resta la spesa corrente, gravata da tagli e accantonamenti introdotti da precedenti leggi di bilancio, per un totale di circa 2,08 miliardi di euro fino al 2029, con un’ulteriore contrazione prevista di 460 milioni di euro nel 2026.

Roba da niente, insomma.

I conti non tornano perché, dicono i primi cittadini, le spese aumentano e non ci stiamo più dentro. Quali, ad esempio?

Indicano nel lungo elenco i costi per l’assistenza ai disabili, “che necessita di idonee risorse a copertura, in quanto non si ritiene adeguate, in ordine al quantum e alla complessità dell’applicazione, la norma sull’imposta di soggiorno, il cui gettito deve continuare a sostenere i costi derivanti dai flussi turistici.

E poi… è tanto inutile dire che siamo in glacazione demografica davanti alle “criticità legate ai costi di gestione dei nidi, che richiedono una razionalizzazione dei fondi vigenti e ulteriori risorse”. Evidentemente non sufficienti per poter poi sventolare il “fate figli perché gli italiani sono pochi….”.

Oh, ecco poi la chicca. “La situazione del trasporto pubblico locale, settore in forte sofferenza (ma va, ndr) per l’aumento dei costi energetici, soprattutto nei piccoli e medi Comuni”. Urge citofonare Salvini, tra un ponte e l’altro.

I sindaci sono assolutamente consapevoli che la percezione della sicurezza è uno dei nervi scopertisul territorio, e infatti, “si ribadisce la richiesta del raddoppio delle risorse del Fondo nazionale per la Sicurezza urbana per l’assunzione di personale, anche in deroga, necessario per colmare la perdita di operatori di polizia locale avvenuta negli ultimi anni”.

Ed ecco il tema dei temi, di cui non si sente parlare nella manovra né si avverte sia una priorità per il governo. “Si sollecita l’avvio di un nuovo piano casa, con finanziamenti diretti e progetti flessibili e adattabili ai territori, accompagnato da una legge quadro nazionale che semplifichi le procedure”.

Il fondo per i piccoli Comuni verrà integrato di altri 250 milioni ma non basta questo lo zuccherino così come il sostegno ai Centri Estivi per ragazzi. Ci vuole ben altro per parlare occhi negli occhi davanti ai sindaci, quando il territorio va bene solo per le passerelle elettorali.

credit foto sergio-zhukov-IKKpyHnQXw4-unsplash