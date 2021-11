Manifestazioni Milano, Sangalli: dopo 16 sabati consecutivi, basta altrimenti danno per primo Natale senza restrizioni! E una donna getta un secchio d’acqua dal balcone

“Manifestare per le proprie idee è sacrosanto ma va fatto nel perimetro della legalità e nel rispetto della libertà di tutti. I cortei non autorizzati che si ripetono da 16 sabati consecutivi non rientrano in questo perimetro. Se dovessero continuare anche nel periodo natalizio il danno per le imprese, per i cittadini e per l’attrattività di Milano sarebbe inaccettabile”. Lo afferma Carlo Sangalli, presidente Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, intervenuto alla cerimonia ‘Impresa e lavoro’.

Sabato pomeriggio a Milano non sono mancati gli episodi curiosi legati al caos scoppiato quando 700 manifestanti ‘no green pass’ hanno bloccato deliberatamente il traffico lungo le vie della zona Crocetta e Beatrice d’Este. Oltre alle reazioni verbali di decine di automobilisti letteralmente furibondi per la violenza del blocco della circolazione subita, ci sono stati anche cittadini esasperati che, dalle proprie abitazioni, hanno rivolto insulti a chi sfilava in corteo. Tra questi, anche una signora che, dal balcone di casa, non si è fatta scrupoli e ha lanciato sui manifestanti un secchio d’acqua.