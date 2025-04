Maltempo E.R: Incredibile, fondi alluvione 2023 non ancora spesi tutti

“Riteniamo che l’intervento del commissario straordinario Figliuolo sta andando avanti con grande senso di responsabilità, non tutto il denaro che ha a disposizione il generale è stato speso, e questo deve fare riflettere, non perché non ci sia stata la programmazione ma perché dall’altra parte non sono state ancora definite le richieste, le procedure e soprattutto la pianificazione di chi deve intervenire ed è chiamato per legge a farlo i piani speciali li redige il commissario ma li realizza l’ente Regione”. Lo ha detto il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci nel corso del punto stampa dopo l’ondata di maltempo che ha travolto l’ Emilia Romagna.

Ed ha aggiunto: “Secondo l’Ispra l’ Emilia Romagna è tra le regioni che hanno maggiormente consumato suolo negli ultimi decenni. Cementare significa facilitare l’effetto ruscellamento quando piove abbondantemente perché l’acqua non viene assorbita e naturalmente viene convogliata a seconda delle pendenze e dove arriva, e arriva veloce, fa danno”.