Mai più senza – La Lega e i neoborbonici per creare l’Istituto per la memoria e la cultura del popolo meridionale

E’ tutto vero, la nota stampa data alle agenzie parla da sola. Rafforzare la memoria storica e culturale del Mezzogiorno, riconoscendo il contributo dei popoli meridionali alla storia nazionale, promuovendo una maggiore conoscenza della storia del Sud e incoraggiando la partecipazione attiva delle comunità locali nella tutela delle proprie radici culturali.

Questa la ratio del disegno di legge “Istituzione dell’Istituto per la

memoria e la cultura del popolo meridionale (Imcpm)” presentato in Senato da Gianluca Cantalamessa (Lega).

“La memoria storica e la cultura dei popoli meridionali rappresentano un patrimonio fondamentale per l’identità collettiva nazionale. Il Mezzogiorno d’Italia ha una storia millenaria che affonda le radici nell’epoca greca e romana, attraversa i regni medievali e

borbonici, e arriva fino alle vicende del Risorgimento e dell’Unità d’Italia. Tuttavia, spesso queste tradizioni e conoscenze sono state

marginalizzate o trascurate, sia a livello istituzionale che sociale”, spiega Cantalamessa. Il disegno di legge intende colmare questa lacuna, promuovendo la valorizzazione delle specificità culturali del Sud Italia attraverso l’istituzione di un ente ad hoc: l’Imcpm.

IL DDL

Il provvedimento prevede la creazione dell’Istituto per la memoria e la cultura del popolo meridionale, con sede principale a Napoli e con durata fissata fino al 31 dicembre 2035. L’Imcpm ha personalità giuridica di diritto privato ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della Cultura.

L’Istituto, che non ha fini di lucro, ha come finalità:

a) la ricerca, la raccolta, l’acquisizione, l’ordinamento, la conservazione e la fruizione di documenti archivistici e librari e di altri beni culturali, indipendentemente dalla loro datazione e dal supporto, riguardanti i movimenti sociali e politici, le imprese, le relazioni industriali e le conquiste sociali con particolare, ma non esclusivo, riferimento a Napoli, alla Campania e a tutto il Sud Italia;

b) la cura e la gestione dei beni culturali da esso detenuti a qualsiasi titolo e la loro valorizzazione per mezzo di pubblicazioni, di materiali didattici, di

esposizioni temporanee o a carattere permanente;

c) l’organizzazione di cicli di studio e di formazione e la promozione e l’organizzazione di ricerche scientifiche sulla memoria del popolo meridionale.

Al fine di raggiungere le proprie finalità, e quindi in via meramente strumentale e complementare, l’Imcpm può:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il

finanziamento delle operazioni deliberate, utile e opportuno per il

raggiungimento degli scopi dell’Istituto;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietario o pervenuti in comodato o comunque posseduti;

c) partecipare ad altri enti o società, costituiti o costituendi, aventi finalità

analoghe alla propria;

d) stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione

di parte delle attività;

e) istituire servizi di supporto culturale per il pubblico, indispensabili alla vita dell’Istituto.

Il ddl Cantalamessa prevede che il patrimonio dell’Imcpm sia costituito:

a)

dai conferimenti dei soci al momento della costituzione o dell’adesione, con

esplicita destinazione al patrimonio;

b) dai redditi derivanti dalla gestione del patrimonio e che possono essere destinati all’incremento dello stesso;

c) da eventuali lasciti, donazioni, erogazioni liberali esplicitamente destinati al patrimonio. Le entrate dell’Istituto sono costituite: a) dalle quote associative annuali dei soci;

b) dagli apporti patrimoniali effettuati dai soci per consentire l’adempimento delle funzioni affidate all’Imcpm;

c) da erogazioni, elargizioni, finanziamenti e contributi da parte di enti pubblici e privati;

d) da altre entrate stabilite dallo statuto. All’Imcpm è fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di

gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria

struttura.

4. Lo statuto può stabilire altre risorse da mettere a disposizione

dell’Imcpm.

Sono soci dell’Imcpm gli enti fondatori:

a) l’associazione culturale Movimento neoborbonico onlus; b) l’associazione Passato e Futuro no profit.

Sono organi dell’Imcpm: a) l’assemblea dei soci; b) il presidente; c) il

consiglio di amministrazione; d) il consiglio di indirizzo; e) il revisore unico

dei conti. L’Istituto può avvalersi di un comitato scientifico e di un

direttore, con le modalità individuate nello statuto.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro della

Cultura, con proprio decreto, approva lo statuto dell’Imcpm, che ne disciplina l’organizzazione, le funzioni e le modalità di funzionamento.

Chiude con un commento la notizia Patto per il Nord. “Con il disegno di legge del senatore della ‘Salvini Premier’, Gianluca Cantalamessa, per la creazione dell’Istituto per la memoria e la cultura del popolo meridionale, appena assegnato in Commissione Cultura al Senato, si passa da Alberto da Giussano a Pulcinella. Che Salvini abbia voluto spostare l’asse del suo partito a Sud, preferendo il Ponte sullo Stretto di Messina all’autonomia differenziata di Lombardia e Veneto è una cosa, ma far presentare addirittura una proposta di legge per esaltare la questione meridionale è un affronto per la storia della Lega, per Pontida e per tutti i militanti”.