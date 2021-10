Madrid conferma mandati di cattura contro Puigdemont

La Corte Costituzionale spagnola ha avallato all’unanimita’ la vigenza dei mandati di cattura nazionali, europei e internazionali emessi dal Tribunale Supremo contro l’ex presidente catalano, Carles Puigdemont, ricercato per sedizione e malversazione in seguito al tentativo di secessione della Catalogna del 2017. Sono stati cosi’ respinti gli appelli presentati da Puigdemont e da altri politici indipendentisti fuggiti in Belgio: Antoni Comin, Clara Ponsati’ e Lluis Puig. Gli indagati avevano chiesto la sospensione degli ordini di detenzione.