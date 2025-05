Madre e figlia aggredite da pitbull, OIPA ribadisce: “Serve normativa chiara sulla gestione di alcuni tipi di cane”

Tragedia sfiorata a Castrocaro Terme (Forlì), dove la scorsa domenica due donne sono state aggredite e ferite da un pitbull in un’abitazione privata: madre e figlia hanno riportato diverse ferite, ma per fortuna non sono in pericolo di vita. Il cane è stato prelevato dal personale veterinario intervenuto sul posto e messo in sicurezza.

Le dinamiche dell’accaduto non sono ancora state accertate e non è chiaro cosa abbia portato il cane all’aggressione: quello che è certo è che, ancora una volta, siamo di fronte a un episodio che potrebbe facilmente portare a demonizzare cani di razze o simil razze comunemente considerate “problematiche”.

L’OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) ricorda che è necessario promuovere un approccio basato su corretta preventiva informazione, responsabilità ed estrema attenzione. “Non smetteremo mai di ribadire la necessità di una normativa chiara sulla gestione delle razze e simil-razze, per evitare detenzioni inadeguate” afferma Massimo Comparotto, presidente di Oipa Italia. “Per colpa di una mal gestione, oltre che verificarsi di sinistri a danno di persone e di altri animali, i cani protagonisti di aggressioni vengono relegati a vita in canili o sottoposti a eutanasia”.

Lo scorso marzo, l’OIPA ha partecipato all’audizione presso la III Commissione Sanità del Consiglio Regionale della Lombardia, in merito alla proposta di legge al Parlamento sull’adozione di un patentino per la gestione di cani considerati “impegnativi” – un progetto chiamato “save list” – ribadendo l’importanza di una legislazione mirata, sempre con l’obiettivo primario di tutelare l’incolumità pubblica e il benessere degli animali coinvolti.