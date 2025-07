Made in Salvini e Made in Cina… L’uomo del Ponte secondo Patto per il Nord

“Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano vorrebbe farci credere che il Paese della Grande Muraglia sia rimasto impressionato dal suo Ponte di Messina, che però al momento è solo un plastico e niente di più. Stentiamo pertanto a credergli. Qualora il Ponte dovesse davvero realizzarsi, speriamo solo che i suoi lavori non durino quanto quelli della Muraglia. *Quel che è certo è che i suoi costi, adesso ipotizzati a 13 miliardi di euro, sono risorse sottratte per la realizzazione di opere molto più necessarie, come la M5 fra Milano e Monza e la Tav Verona-Padova, e per iniziative che invece sarebbero improcrastinabili come l’ordinaria manutenzione della rete stradale e l’abbassamento delle tariffe autostradali”.

Lo afferma Patto per il Nord, commentando l’incontro di Matteo Salvini con il ministro dei Trasporti cinese.

credit foto -hanson-lu-_8EFj6ISA08-unsplash-scaled.jpg