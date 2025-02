Macron, vertice europeo urgente per la guerra in Ucraina. “Vedere Trump prima che incontri Putin”

“Ho parlato al telefono con il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman per esaminare la situazione nel Vicino e Medio Oriente. Per quanto riguarda la situazione a Gaza, ho elogiato gli sforzi dell’Arabia Saudita insieme alla Lega araba, lavoro che la Francia sosterrà e sosterrà a livello europeo. Abbiamo discusso della piena attuazione dell’accordo di cessate il fuoco in Libano, incluso un ritiro completo di Israele”. Così su X il presidente della repubblica francese, Emmanuel Macro. “Abbiamo anche dato seguito alla Conferenza di Parigi sulla Siria, un importante momento di speranza e impegno, durante il quale abbiamo ribadito il nostro sostegno e le nostre aspettative per le autorità di transizione e il popolo siriano. Infine, ho parlato con il principe ereditario della guerra della Russia in Ucraina e del ruolo che l’Arabia Saudita potrebbe svolgere nel promuovere una pace solida e duratura, con gli europei al centro del processo”, aggiunge.

Ciò che resta, al termine della conferenza in Germania, è che al di là del sostegno o meno degli Usa all’Ucraina, a Trump e al suo entourage questa Europa non piace. Anche per questo, con i chiari di luna all’orizzonte nei rapporti fra le due sponde dell’Atlantico, il Vecchio Continente deve ripensare alla sua funzione sia economica che militare. Inizierà a farlo domani alla riunione convocata a Parigi dal presidente francese Macron, che ha invitato i capi di governo italiano, tedesco, spagnolo, polacco, olandese, danese e britannico. All’ordine del giorno il ruolo da assumere in questa fase e la ferma volontà di essere coinvolti nel negoziato, così come, naturalmente, in Arabia dovrà esserci Kiev, anche se ad oggi non c’è certezza nemmeno su questo. E’ probabile che al vertice francese si inizi a pensare anche a una forza europea autonoma di peacekeaping; perché un contingente di interposizione, nel momento in cui verrà sancita una tregua, sarà fondamentale. Non solo: se l’Ucraina, com’è ormai lapalissiano, non entrerà nella Nato né oggi né domani, dovrà per forza di cose dotarsi di un esercito ancora più potente di quello attuale.

“L’Ucraina potrebbe un giorno diventare russa”, si è spinto a dire Trump nei giorni scorsi, una frase che ha messo i brividi non solo a Zelensky ma a tutte le capitali del vecchio continente. Allo stesso tempo però sta trattando con Kiev per un accesso preferenziale alle terre rare, anche se non è chiaro – e siamo di nuovo nell’incertezza assoluta – se come rimborso per il sostegno militare di questi tre anni o per le armi che gli Usa invierebbero da qui in avanti. Lo stesso tycoon repubblicano, inoltre, ha più volte sostenuto che della sicurezza futura del paese dovrà occuparsi esclusivamente l’Europa, con un evidente riferimento alla forza di pace da inviare al fronte. Salvo poi, il suo vice Vance, dichiarare apertamente che se Mosca non rispetterà gli accordi, gli Stati Uniti saranno pronti a colpirla con nuove sanzioni e con l’invio di militari americani a sostegno di Kiev. Tutto e il contrario di tutto, insomma. Compresa l’idea, appunto, che siano i governi dell’Ue assieme ai britannici a dover mandare le truppe per il controllo del fronte e contemporaneamente escluderli dal negoziato in programma a Riad. Ecco perché, al momento, ogni analisi sulle prospettive future potrebbe essere smentita dai fatti.

Già adesso Kiev può vantare una forza militare superiore a quella di ogni altro Paese del Continente ma per neutralizzare un eventuale altro attacco russo, in un futuro più o meno remoto, avrà bisogno di oltre un milione di soldati, forse addirittura uno e mezzo, e di un sistema di difesa in grado di prevenire una potenziale nuova invasione. Se il supporto degli americani venisse meno, dovrà essere l’Europa, anche per il suo interesse, a garantire a Zelensky o a chi verrà dopo di lui tutto l’appoggio per evitare altre escalation. Lo stesso numero uno ucraino ha parlato della necessità di una “forza di pace europea di 200 mila uomini”; numeri forse esagerati, ma se la nuova amministrazione statunitense ci costringerà a diventare autonomi e indipendenti, non ci saranno altre strade. Kiev ha già dimostrato di sapersi arrangiare da sola per quanto riguarda i droni: dai 5 mila prodotti ad inizio conflitto, come ha ricordato il premier Shmyhal, è passata al milione attuale, ma per i Patriot e per i missili a lunga gittata serve l’aiuto di tutti i partner del continente. Zelensky, in ogni caso, non ha perso la speranza di contare sull’appoggio della Casa Bianca.

Per noi è importante che ci incontriamo prima noi due”, ha detto riferendosi al desiderio di vedere Trump prima che quest’ultimo parli di persona con Putin. Il presidente ucraino, a Monaco, ha anche sostenuto che il suo paese “non rinuncia all’adesione alla Nato”, osservando che i segnali in arrivo dal Cremlino non vanno verso la pace. Mosca, ha dichiarato, “sta preparando 15 nuove divisioni, pari a 150 mila soldati, che è molto più di quello che possono schierare diversi paesi europei”. Secondo Zelensky, senza garanzie di sicurezza la Russia potrebbe conquistare altri territori in UCRAINA e addirittura “attaccare la Nato l’anno prossimo”; una previsione che non trova riscontro presso le intelligence occidentali, ma Kiev ha bisogno di tenere alta l’attenzione dei suoi alleati. Anche a costo di spararla grossa, e non è la prima volta. Infine, sul campo, oltre alla conquista di due nuovi villaggi nel Donetsk da parte dei russi, l’attenzione è stata catturata da quanto successo attorno alle centrali nucleari. Le Nazioni Unite hanno manifestato preoccupazione per l’ultimo attacco di droni russi a Chernobyl, che hanno centrato la copertura dell’impianto, mentre il Cremlino, più o meno nelle stesse ore, ha denunciato il bombardamento della centrale termoelettrica di Zaporizhzhia, che trae energia dal vicino impianto atomico.