Ma vogliono anche aumentare la tassa di soggiorno del 30%?

“Qualsiasi aumento della tassa di soggiorno si tradurrebbe in un enorme regalo per i Comuni e in un danno per il turismo”. Lo afferma il Codacons, che boccia senza mezzi termini la proposta di aumentare del 30% l’imposta a carico dei turisti, che sarebbe contenuta nella manovra del governo. “La tassa in questione – dice il Codacons – ha portato lo scorso anno oltre 1 miliardo di euro di incassi alle amministrazioni locali, e per il 2025 si prevede una crescita con entrate che dovrebbero sfiorare quota 1,2 miliardi di euro. Un tesoretto per i Comuni italiani che cresce di anno in anno, ma su cui manca del tutto la trasparenza circa l’uso che le amministrazioni comunali fanno di tali risorse, con il rischio che i proventi della tassa siano utilizzati dagli enti locali per coprire buchi di bilancio, in violazione della normativa di settore. Nessuno – spiega il Codacons – sa come i Comuni utilizzino i fondi derivanti dall’imposta, perché manca del tutto una rendicontazione pubblica e accessibile a tutti che consenta ai cittadini di capire come vengano usate le risorse raccolte e quali interventi finanzino concretamente”. “Qualsiasi incremento dell’imposta sarebbe quindi un regalo per le amministrazioni comunali e danneggerebbe il turismo, allontanando i visitatori dalle nostre città” conclude il Codacons.