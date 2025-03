Ma sono seri? Commissione europea stila il kit di sopravvivenza in caso di guerra a casa nostra

Incoraggiare i cittadini ad adottare misure pratiche, come il mantenimento di scorte essenziali per un minimo di 72 ore in caso di emergenza. Integrare lezioni sulla preparazione nei programmi scolastici e introdurre una giornata europea sulla preparazione. Sono alcune delle azioni previste nella strategia dell’Unione europea per la preparazione presentata oggi dalla Commissione europea, con l’obiettivo di prevenire e reagire alle minacce e alle crisi emergenti.

Trenta le azioni azioni chiave e un piano d’azione dettagliato per promuovere gli obiettivi dell’Unione per la preparazione, nonché per sviluppare una “cultura della preparazione fin dalla progettazione” in tutte le politiche dell’Ue.L’Ue si sta preparando per un ampio spettro di rischi e minacce, che comprendono sia disastri naturali che disastri indotti dall’uomo. Ciò include: Disastri naturali: inondazioni, incendi boschivi, terremoti ed eventi meteorologici estremi esacerbati dai cambiamenti climatici.

Disastri indotti dall’uomo: incidenti industriali, guasti tecnologici e pandemie; Minacce ibride: attacchi informatici, campagne di disinformazione e manipolazione e interferenza di informazioni straniere (FIMI) e sabotaggio di infrastrutture critiche; Crisi geopolitiche: conflitti armati, inclusa la possibilità di aggressione armata contro gli Stati membri. In generale – viene riferito – adottando un approccio proattivo alla preparazione, l’Ue mira a costruire un continente più resiliente e sicuro, meglio equipaggiato per affrontare le sfide del 21° secolo.

Tra gli altri punti inclusi nella strategia: sviluppare criteri minimi di preparazione per servizi essenziali quali ospedali, scuole, trasporti e telecomunicazioni; migliorare lo stoccaggio di attrezzature e materiali essenziali; migliorare l’adattamento climatico e la disponibilità di risorse naturali essenziali quali l’acqua; istituire un hub di crisi dell’Ue per migliorare l’integrazione tra le strutture di crisi dell’Ue esistenti; condurre esercitazioni di preparazione regolari a livello dell’Ue, unendo forze armate, protezione civile, polizia, sicurezza, operatori sanitari e vigili del fuoco; facilitare gli investimenti per il doppio uso; sviluppare una valutazione completa dei rischi e delle minacce a livello dell’Ue, contribuendo a prevenire crisi quali disastri naturali o minacce ibride; creare una task force di preparazione pubblico-privata; formulare protocolli di emergenza con le aziende per garantire una rapida disponibilità di materiali, beni e servizi essenziali e proteggere le linee di produzione critiche; collaborare con partner strategici come la Nato su mobilità militare, clima e sicurezza, tecnologie emergenti, cyber, spazio e industria della difesa.