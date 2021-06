Ma poi Ema rinnega: Astrazeneca? Mai pensato a stop

Retromarcia, mai detto che Astrazeneca non va bene e va fermato. Nuova versione dei fatti, corretta e ammendata per il vaccino AstraZeneca. Ecco le parole del presidente della task force vaccini di Ema: “Sono sinceramente stupito di leggere su ‘La Stampa’ un messaggio contrario a EMA e anche a quello che penso in via personale. Le mie parole sono state completamente travisate”. Marco Cavaleri ribadisce piuttosto che “Il vaccino AstraZeneca serve ancora tantissimo. Il rischio-benefico è positivo. La posizione di EMA non è cambiata soprattutto negli over 60, il vaccino va usato con assoluta tranquillità perché la protezione è superiore all’80% e l’incidenza del rischio di trombosi si riduce rispetto ai giovani”.

Avanti Savoia!