Ma non ne dovevano sbarcare più, secondo la destra? Sulla Geo Barents di Msf 605 migranti verso Bari

È arrivata nel porto di Bari la nave Geo Barents, l’imbarcazione di Medici senza frontiere (Msf) con a bordo 605 migranti soccorsi nei giorni scorsi in mare, al largo della Sicilia. Tra loro ci sono 151 minori (111 dei quali senza accompagnatori, in 20 hanno meno di 13 anni) e 11 donne. Provengono da Siria, Bangladesh, Palestina, Egitto, Pakistan, i casi sotto osservazione dal punto di vista clinico sono 24 di cui 14 più urgenti. Oltre a sei ambulanze ea personale medico che, in vari turni, rimarranno nel porto per tutta la giornata, sono stati messi a disposizione otto posti letto per i minorenni nelle pediatrie degli ospedali San Paolo di Bari, ad Altamura, Corato e Monopoli. E sono stati allertati i reparti di ortopedia, oculistica e medicina per la presa in carico degli adulti. Anche il Policlinico di Bari ha predisposto il servizio di assistenza sanitaria per i minori, che saranno i primi a sbarcare dalla nave assieme ai soggetti con criticità.

Infine, è entrata nel porto di Livorno alle 7.26 di stamattina, come segnalato dall’Avvisatore Marittimo, con attracco previsto alla banchina 56 intorno alle 8, la nave ong ‘Humanity 1’, con 88 migranti a bordo recuperati al largo della Libia il 26 maggio scorso. Secondo quanto fatto sapere ieri dalla prefettura livornese, sono tutti migranti maschi a bordo, tra cui dieci minori non accompagnati e un minore invece accompagnato da un parente. Provengono da Sudan, Pakistan, Siria e Egitto.