Ma il Pil “buono” chi lo produce?

di Gianburrasca – Si continua a blaterare sugli evasori fiscali e sui danni che producono all’economia nazionale, ma intanto, non certo per colpa degli evasori:

– le tasse continuano ad aumentare

-il debito pubblico seguita a crescere

-il PIL tende sempre più ad essere PIL CATTIVO ( che è quello degli stipendi dei dipendenti pubblici).

Come mai ? Perchè in Italia ALLIGNANO E PROSPERANO enormi anomalie gestionali che bloccano tutto. Vogliamo qualche esempio ? Ne prendo solo qualcuno ( da un mare ) alla portata di ogni cittadino , esempio naturalmente tutt’altro che esaustivo.

Elettricisti

Mi sapete dire, in nome di che cosa, se chiamo un elettricista, dovrei chiedergli la fattura visto che non la posso scaricare dalla mia dichiarazione dei redditi? Solo per pagare, come minimo il 23% in più? E dare quindi più soldi a chi li spreca tranquillamente a proprio vantaggio? In parole povere “pago io al posto dell’evasore“!

Affittacamere

Sia il locatore che il locatario devono, anzitutto, riempire un mucchio di carte, in seconda istanza fare la spola tra diversi uffici pubblici. Risultato: molti non avranno convenienza ad affittare per tempi brevi un appartamentino, con conseguente perdita di PIL. O affitteranno in nero. Comunque tutti si saranno rotti abbondantemente i PALL per i maggiori oneri subiti.

Controllo ticket negozi

Vado a comperare due panini: rischio di vedere (cosa che peraltro succede spesso), fuori dal negozio due finanzieri che mi intimano di mostrare lo scontrino. Non sarebbe il caso che queste due benemerite guardie dessero la caccia a prostitute e a spacciatori che evadono cifre da capogiro? Eh, no! Credo che assalire un pacifico cittadino sia decisamente più esente da pericoli che disturbare la malavita organizzata. La quale non scherza: uccide!

Costruzione di una casa

Se mai vi venisse in mente di costruire una casetta , non un palazzo , ma una semplice casetta, pensateci due volte perché a furia di farvi riempire carte e di fare chilometri tra vari uffici vi faranno pentire. Il termine “ casetta “ ha acceso una lampadina .A seguito del recente terremoto, qualcuno ha lanciato una “brillantissima idea “ imporre il Certificato antisismico “ per ogni abitazione. Naturalmente con enorme spreco dei tempo e di denaro e con l’obbligo, sempre naturalmente , di revisioni periodiche ……. Qualcuno avrà così trovato un mestiere.

Patente

E’ giusto che, quando uno impara a guidare un’auto dimostri , davanti ad un pubblico ufficiale, di essere all’altezza. Non si capisce però, perché in Italia si debba periodicamente dimostrare di essere ancora capace di guidare, specie se superata una certa età. Come se il numero degli incidenti aumentasse con l’età. Quindi valanghe di code, carte e burocrazia. Per inciso. Quando lo Stato mi dice per iscritto, con il rinnovo della Patente, che sono ancora valido alla guida, non garantisce assolutamente niente. Se ho un incidente e ho torto, pago senza alcun dubbio. E lo Stato si scansa subito.

E allora lo Stato che ci sta a fare? Tasse a parte, solo a complicarci e a farci costare di più la vita?

Porto d’armi

Ogni cacciatore e, comunque, ogni collezionista di armi ha sempre denunciato e tenuto aggiornato il possesso di questi arnesi. L’obbiettivo dello Stato di controllare, attraverso questa via la delinquenza è solo sciocco. Il delinquente, infatti se ne guarderà bene dal denunciare acquisto e detenzione. E’ delinquente ma non necessariamente scemo. All’improvviso uno dei tanti geni della burocrazia ha fatto una tre mesi fa una nuova invenzione: rinnovare il controllo delle armi!

Risultato operativo.

1.- Andare dai Carabinieri della propria area di residenza per ricevere le istruzioni del caso.

2.-Andare dal proprio medico personale pagando 50 eurini compilando con lui un questionario sicuramente redatto da un premio Nobel dell’incultura e della deficienza.

3.-Andare dalla più vicina ACI, prenotando la visita del medico provinciale e pagando 16 euro per la marca da bollo e 45 euro per il Medico.

4.-Andare all’appuntamento del medico provinciale dal quale mi sono sentito fare alcune amene domande ad una delle quali “ ci vede bene?”. Alla quale ho risposto “no! sono orbo, sparo al rumore della selvaggina!”

5.- Portare il fascicolo dai Carabinieri, incavolati neri perché di me sapevano già tutto e gli toccava ri fare un lavoro assolutamente inutile.

E qui mi fermo perché, unitamente ad un mare di altri cittadini potrei scrivere una multienciclopedia di tempo perso, costi sprecati e mantenimento della stupidità umana. Attraverso questa azioni i governanti ed i burocrati di Roma dimostrano sempre più la loro scorrettezza di vita e l’incapacità organizzativa. Roma: avanti così il più rapidamente possibile e finalmente sino alla distruzione totale di questo Stato fondato sul nulla!