Ma gli sbarchi sono spariti dai radar?

Eppure… sbarcano. Sbarcano ancora.

Centosei migranti sono sbarcati a Lampedusa dopo che le motovedette della guardia di finanza hanno soccorso i due barconi sui quali viaggiavano 37 e 69 persone. Sul primo natante di 10 metri, c’erano bengalesi, egiziani, pakistani e tunisini partiti, a loro dire, da Tajoura (Libia); sul secondo c’erano invece bengalesi, egiziani e marocchini salpati da Zuara. Stando ai racconti degli sbarcati, i marocchini avrebbero pagato 1.200 euro per il viaggio dal loro Paese di origine, gli egiziani 4 mila euro e i bengalesi 6 mila euro. Tutti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 215 ospiti. Duecento le persone che, in mattinata, sono state imbarcate sul traghetto di linea Sansovino che giungerà in serata a Porto Empedocle.

18 agosto

Lasceranno Lampedusa, nella tarda mattinata, 57 dei 58 superstiti del doppio naufragio di mercoledì scorso al largo di Lampedusa. I naufraghi, assieme ad altri ospiti dell’hotspot, per un totale di 150 persone, verranno imbarcati sul traghetto di linea Sansovino che giungerà in serata a Porto Empedocle. Dieci delle 13 salme rimaste nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana verranno imbarcate invece sulla motonave della sera. Soltanto tre di queste sono state riconosciute, le altre almeno per il momento restano senza nome. Ieri sulla maggiore delle isole Pelagie ci sono stati 5 sbarchi con un totale di 202 persone. A comporre i gruppi – da 12 a 88 migranti – sedicenti bengalesi, etiopi, eritrei, egiziani, sudanesi, iracheni e ivoriani. A loro dire sono partiti da Sabratha, Gasr Garabulli, Zawia e Abu Kammash in Libia.

14 agosto

Al 14 agosto di quest’anno sono aumentati del 2,1%, pari a 38.568 unità, gli sbarchi di migranti rispetto allo stesso periodo del 2024. Il dato emerge dal Dossier di Ferragosto elaborato dal Viminale che evidenzia anche i dati relativi ai mesi di luglio e metà agosto a partire dal 2023. Due anni fa nel mese di luglio sbarcarono sulle coste italiane 23.420 mentre il mese scorso sono stati 6.485. Per quanto riguarda la situazione degli sbarchi al 14 agosto, nel 2023 furono 11.480 mentre quest’anno 2.023. Il ministero dell’Interno rende noto, inoltre, che le partenze di migranti bloccate negli ultimi tre anni da Libia e Tunisia sono state 236.231.

Indaga per naufragio colposo a carico di ignoti la procura di Agrigento in merito alla tragedia in mare di ieri al largo di Lampedusa. I magistrati hanno dato l’ok al seppellimento di 23 delle 27 vittime accertate, quelle sottoposte a ispezione cadaverica, ossia 13 uomini, 7 donne e 3 minori, compresa la neonata. Mentre continuano le ricerche dei dispersi. Sono circa 270 i migranti nell’hotspot dell’isola, compresi i 58 superstiti del naufragio (gli altri due sono ancora al poliambulatorio), tra cui 21 minori non accompagnati. Non si fermano gli sbarchi: altri due per complessive 46 persone.

Le buone condizioni del mare stanno favorendo gli sbarchi di migranti lungo le coste del sud Sardegna. Nella giornata di ieri ne sono arrivati 47. Il primo sbarco è avvenuto al porto di Sant’Antioco. Alle 13.30 hanno raggiunto le coste della Sardegna 23 persone, tra le quali sei donne, quattro delle quali minorenni e un bambino, tutti provenienti dal nord Africa. Poco dopo sempre nella stessa zona è avvenuto un secondo sbarco di 10 migranti. Intorno alle 17 allo steso porto è arrivato un altro barchino con altri 14 migranti. Tutti sono stati accompagnati nel centro di accoglienza di Monastir (Cagliari).