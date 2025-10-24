Ma è a rischio la M4 di Milano?

“Per conseguire obiettivi contabili, la Ragioneria ha disposto unilateralmente dei definanziamenti provvisori, che prescindono da valutazioni di merito. Il Mit ha già dimostrato massima attenzione sulle metropolitane milanesi ed è già al lavoro con gli uffici del Mef per scongiurare qualunque ipotesi di definanziamento della M4 di Milano”. Così fonti del Mit.

Ah ecco…

Ieri l’opposizione si era fatta sentire. Ma anche gli alleati di Salvini. Andiamo per ordine.

“Il ministro Salvini ha il dovere di chiarire subito perchè nella Manovra c’e un definanziamento di 15 milioni di euro per la M4 di Milano. Se non ci fosse una rimodulazione dei fondi che in quel caso vorremmo vedere, saremmo di fronte a una scelta politica gravissima, l’ennesimo atto di ostilità del governo Meloni contro Milano e contro chi investe nella mobilità sostenibile. Tagliare risorse a un’infrastruttura strategica per il trasporto pubblico significa colpire direttamente le cittadine e i cittadini milanesi e lombardi. È l’ennesima dimostrazione di un governo che parla di autonomia ma nei fatti punisce i territori. Il Partito Democratico lombardo non accetterà che si scarichino su Milano metropolitana le scelte miopi e punitive della destra: difenderemo in ogni sede le risorse necessarie per completare la M4, un’opera fondamentale non solo per la città ma per tutta la Regione.” Così la deputata Silvia Roggiani, Segretaria regionale Pd Lombardia.

E Forza Italia? “Siamo profondamente preoccupati per il possibile taglio di 15 milioni di euro destinati alla linea M4 di Milano, riportato nelle tabelle allegate alla Manovra economica del Governo. La metropolitana M4 rappresenta infatti un’infrastruttura fondamentale non solo per Milano, ma per l’intero sistema della mobilità lombarda. Si tratta di un’opera strategica che contribuisce a migliorare la qualità della vita dei cittadini, a ridurre il traffico e a promuovere una mobilità sostenibile e moderna. Come Forza Italia, riteniamo indispensabile che vengano assicurate tutte le risorse necessarie al completamento della linea e che non vi siano penalizzazioni nei confronti della città di Milano e del territorio lombardo. Siamo certi quindi che il governo saprà trovare una soluzione adeguata per confermare il pieno sostegno alle infrastrutture strategiche del Paese, tra cui la M4, che rappresenta un tassello essenziale per la competitività e lo sviluppo della Lombardia” Lo dichiara in una nota Jonathan Lobati, esponente di Forza Italia, presidente della commissione Infrastrutture della Regione Lombardia.