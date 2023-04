Ma dove trovi, Giancarlo, le risorse per le famiglie con i figli?

“Il sostegno economico alle famiglie è importante e per ora la proposta di Giorgetti è solo un annuncio. Quello che adesso c’ è e funziona è l’assegno unico universale, che è nato alla Leopolda ed è diventato legge in Parlamento col governo Draghi e il lavoro della ministra Bonetti, sostenuto da tutte le forze politiche. mantenere e attuare pienamente. Mentre quella avanzata da Giorgetti è solo una proposta che costerebbe miliardi e ancora non si sa dove prenderebbe le risorse”. Così la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi a Sette Giorni.

E come darle torto?

All’estero, gli asili nido sono gratuiti. In Germania e Francia asili e nidi sono gratis. In Spagna i papà hanno fino a 16 settimane di congedo. L’Italia è sestultima per natalità al mondo. Berlino investe sulla natalità il 3,3% del Pil. L’Italia timidamente parla di detassazione. Ma mancano infrastrutture, se non ci sono asili, servizi di assistenza e la possibilità di non rendere la maternità un limite al lavoro femminile, arriveremo ad essere ultimi per natalità. Tante chiacchiere, zero fatti.