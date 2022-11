Ma davvero vogliono portare a 2 euro e 20 il biglietto Atm a Milano? Sono seri?

Dal Corriere della Sera di ieri, domenica 27 novembre. L’anno nuovo, però, non porterà ai milanesi solo l’avanzamento dei progetti delle altre linee del metrò — il sindaco Sala ha parlato del prolungamento fino a Monza «che toglierà traffico» a Milano e la linea 6 «che riteniamo sarà l’ultima» — ma anche un rincaro di 20 centesimi per i ticket singoli. A confermare quanto già trapelato nei mesi scorsi è stata l’assessora alla Mobilità Arianna Censi. «Probabilmente andremo in questa direzione, in ragione dell’adeguamento Istat, però il lavoro che stiamo facendo è armonizzare il più possibile gli abbonamenti, sollecitarli, anzi incrementarli e aiutare i cittadini milanesi».

Ma sono seri, a Palazzo Marino? Dopo l’area b che chiude di fatto la città ai milanesi, ai lavoratori, ora arriva anche il biglietto portato a 2 euro e 20? Folli.