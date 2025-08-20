L’ultima di salvini: Partito il Ponte, non ci saranno più ritardi per le altre opere

L’ultima di Matteo. Faremo tutto quello che non avevamo fatto prima, grazie al Ponte. Ed ecco l’ultima promessa: “L’approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto accelera anche tutte le opere connesse, a partire dall’Alta Velocità fino a Reggio Calabria. Cantieri aperti per aumentare velocità, capienza e sicurezza anche sulla rete ferroviaria e stradale siciliana”. Lo scrive sui social il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Salvini commentando l’aggiudicazione da parte di Rfi della gara per la realizzazione della nuova Galleria Santomarco sulla linea Cosenza-Paola/San Lucido, parte integrante del futuro collegamento Alta Velocità/Alta Capacità Salerno-Reggio Calabria.

Eh beh, l’asse Salerno-Reggio è una garanzia di cantieri tempestivi.