L’Ufficio parlamentare di bilancio come la Corte dei conti: Per la Difesa o tagli o nuove entrate. E su pensioni: meglio non bloccare innalzamento età

Con le spese per la Difesa “il debito alla fine del periodo è circa 7,5 punti e mezzo in più di quanto sarebbe stato in assenza”. Lo ha detto la presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari, in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, sul Documento programmatico di finanza pubblica, rispondendo alle domande dei parlamentari e illustrando i risultati della simulazione dell’Upb.

Eventuali interventi sull’adeguamento dell’età pensionabile alle aspettative di vita possono non compromettere l’equilibrio del sistema ma hanno un impatto sugli assegni. Lo ha sottolineato la presidente dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio, Lilia Cavallari, rispondendo ad una domanda nel corso di un’audizione alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sul Documento programmatico di finanza pubblica. “L’adeguamento alle aspettattive di vita previsto dal sistema contributivo aiuta a superare le difficoltà nell’avere dei trattamenti pensionistici soddisfacenti – ha detto – In un sistema contributivo il trattamento dipende dai contributi versati. Quando ci sono delle carriere discontinue o non lunghe, quando i contributi sono modesti perché i salari sono modesti, questo si traduce in pensioni povere”. “L’allungamento automatico alle aspettative di vita, oltre a garantire l’equilibrio del sistema, ha anche la funzione di migliorare i trattamenti pensionistici – ha aggiunto – quindi misure temporanee possono non avere conseguenze disastrose per l’equilibrio del sistema pensionistico ma posso avere questi aspetti oltre che aspetti di equità: perché ad alcuni sì e ad altri no?”. ma tutte queste valutazioni le faremo se e quando avremo una proposta in legge di bilancio.