Londra svolta, vittoria netta dei laburisti, Starmer primo ministro

Il Partito laborista ha vinto ufficialmente le elezioni generali in Regno Unito. Il conteggio in corso da ieri sera alle 22 (le 23 in Italia), infatti, ha assegnato pochi minuti fa i 326 seggi richiesti per ottenere la maggioranza. Intervenuto dal centro di Londra, il leader laborista e futuro primo ministro Keir Starmer ha affermato che “il cambiamento inizia ora”. “E’ una bella sensazione, devo essere sincero”, ha aggiunto Starmer.

Rishi Sunak e’ intervenuto questa mattina, dopo l’annuncio della riconferma del suo seggio a Richmond, nello Yorkshire. In un discorso piuttosto breve, il primo ministro uscente ha affermato che “i laboristi hanno vinto queste elezioni” e ha aggiunto di aver chiamato Keir Starmer per congratularsi con lui. “In questa notte difficile, vorrei esprimere la mia gratitudine alla gente del collegio elettorale di Richmond e Northallerton per il vostro continuo sostegno”, ha dichiarato Sunak, aggiungendo che “oggi il potere passera’ di mano in modo pacifico e ordinato, con la buona volonta’ di tutte le parti. Questo e’ qualcosa che dovrebbe dare a tutti noi fiducia nella stabilita’ e nel futuro del nostro Paese”. “Il popolo britannico stasera ha emesso un verdetto che fa riflettere, c’e’ molto da imparare (….) e mi assumo la responsabilita’ della sconfitta. Ai molti candidati conservatori che hanno perso stasera, nonostante i loro sforzi instancabili, i risultati e la loro dedizione alle loro comunita’ dico: mi dispiace”. (Nova) – Quello che ormai sembra l’esito certo di queste elezioni rappresenta un momento storico per il Regno unito e avra’ ripercussioni globali: la politica britannica torna a favore di un partito internazionalista di centro-sinistra in un periodo in cui i populisti di destra stanno guadagnando terreno in molti Paesi europei. Per Starmer, il risultato segnerebbe un trionfo personale straordinario, avendo assunto la leadership del Labour nel 2020, subito dopo la peggior sconfitta elettorale del partito in quasi un secolo.

Parlando alla vigilia delle elezioni, Starmer aveva dichiarato: “Questa e’ una grande nazione, con potenziale illimitato. Il popolo britannico merita un governo che corrisponda alla loro ambizione. Oggi e’ l’occasione per iniziare il lavoro di ricostruzione del Regno Unito con il Labour”. Starmer si trasferira’ oggi a Downing Street 10 e formera’ immediatamente il suo gabinetto, con il dichiarato obiettivo di attuare rapidamente politiche per “risvegliare il Paese dal suo torpore”.