L’onda lunga Meloni ai ballottaggi, prevale il centrodestra. Bernardelli: L’autonomia i partiti non sanno dove stia di casa

di Roberto Bernardelli – Le elezioni amministrative sono sempre un terno al lotto, si giocano più sulle persone che sui simboli dei partiti. Le urne hanno decretato una sconfitta del centrosinistra. Ma poco cambia se a vincere è stato il centrodestra.

I partiti non sanno dove stia di casa l’autonomia, il decentramento, la responsabilità di spesa, il federalismo. I Comuni, a loro volta, per quanto stretti dai vincoli di bilancio, non si strappano ancora le vesti se devono inviare a Roma le tasse dei propri cittadini. Sembra che la osa che più conta sia comandare, non amministrare.

L’autonomia, che è la leva per attivare le risorse, gestire servizi, è un orpello per i partiti. Tutto si gioca sulla contrapposizione tra destra e sinistra, ma la questione non ruota attorno alla competenza, alla preparazione, ai progetti. Si vota come si tifa agli stadi. Ci vorrà tempo perché anche questo giro di infatuazioni arrivi al suo capolinea e si torni a ragionare in termini di territori.

Ecco, in ogni caso, quanto è uscito, per la cronaca, dai ballottaggi.

Il centrodestra si afferma in cinque capoluoghi su sette andati al ballottaggio, compresi Ancona e Brindisi ‘strappati’ al centrosinistra, che invece vince nella città di Vicenza. A Terni, dove il centrosinistra era escluso dalla sfida, ha la meglio Stefano Bandecchi, presidente della Ternana Calcio e coordinatore nazionale di Alternativa Popolare. A Pisa viene rieletto con il 52,33% il sindaco uscente e candidato di centrodestra Michele Conti mentre il candidato del centrosinistra e M5s Paolo Martinelli, si ferma al 47,67%.

A Siena Nicoletta Fabio, del centrodestra, è eletta con il 52,16% rispetto alla sfidante Anna Ferretti, del centrosinistra, che ottiene il 47,84%. Ad Ancona il nuovo sindaco è il candidato di centrodestra Daniele Silvetti, con il 51,73%, rispetto a Ida Simonella, sostenuta dal centrosinistra, che ottiene il 48,27%. A Brindisi si afferma Giuseppe Marchionna, il candidato di centrodestra, eletto con il 53,99% rispetto al 46,01% del candidato Roberto Fusco, appoggiato dal centrosinistra e M5s.

A Massa l’ex sindaco Francesco Persiani, che ha corso con l’appoggio di Lega e Fi ma non di FdI, si conferma alla guida del Comune con il 54,36% rispetto ad Enzo Romolo Ricci del centrosinistra fermo al 45,64% .

In controtendenza la città di Vicenza, strappata al centrodestra dal candidato di centrosinistra Giacomo Possamai: con il 50,54% vince rispetto all’uscente di centrodestra Francesco Rucco al 49,46%. A Terni Stefano Bandecchi (Alternativa popolare) è il nuovo sindaco al secondo turno con il 54,62% ​​sul candidato di centrodestra Orlando Masselli, fermo al 45,38%.