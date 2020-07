Lombardia sul Titanic. Caso camici, si ostenta sicurezza

Non si allenta la tensione attorno al governatore della regione Lombardia Attilio Fontana sulla fornitura dei camici alla Regione da parte del cognato e al bonifico mancato da 250mila euro. Indagato per ”frode in pubbliche forniture” domani, a quanto apprende l’Adnkronos il presidente interverrà al Consiglio regionale della Lombardia, con le opposizioni pronte nel caso a presentare una mozione di sfiducia, mentre il suo avvocato, Jacopo Pensa, ha spiegato all’Adnkronos che si recherà in settimana dai magistrati per cercare di capire la posizione esatta del suo assistito. Ma a dimettersi il governatore non ci pensa proprio.

Ha già detto che ”nelle dichiarazioni richieste dalle norme sulla trasparenza sono riportati nel dettaglio i miei patrimoni, non vi è nulla di nascosto e non vi è nulla su cui basare falsi scoop mediatici”. E che l’idea del bonifico è nata ”’quando è saltata fuori questa storia e ho visto che mio cognato faceva questa donazione. Ho voluto partecipare anch’io. Fare anch’ io una donazione. Mi sembrava il dovere di ogni lombardo”. Respinta anche l’idea di immoralità: sul conto svizzero: ”Non c’è niente di illecito in quel conto, sono capitali denunciati e scudati, un eredità di mia madre. Non vedo di cosa dovrei vergognarmi”.