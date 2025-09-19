Lombardia, sempre più prestiti per denaro contante, acquistare l’auto (ma usata) e cessioni del quinto in crescita

Nel terzo trimestre del 2025 il mercato dei finanziamenti sembra essersi stabilizzato, dopo che il percorso di allentamento monetario intrapreso dalla Banca Centrale Europea – che ha portato a 8 tagli dei tassi di interesse tra giugno 2024 e giugno 2025 – aveva permesso ai tassi medi di prestiti personali e cessioni del quinto di abbassarsi notevolmente nei mesi scorsi.

Secondo i dati dell’Osservatorio Finanziamenti di Prestitionline.it tra luglio e settembre di quest’anno il TAEG medio delle pratiche erogate per i prestiti personali si attesta all’8,37%, stabile rispetto al trimestre precedente (quando il valore era 8,30%) e in calo di oltre mezzo punto percentuale rispetto all’inizio del 2024, quando toccava l’8,92%. I tassi di interesse delle cessioni del quinto per dipendenti privati e pensionati – che offrono condizioni ben più convenienti rispetto ai prestiti personali – fanno registrare invece un leggero calo rispetto al secondo trimestre di quest’anno, passando rispettivamente dal 7,71% al 7,62% e dal 6,65% al 6,59% nel trimestre in corso. Per quanto riguarda le cessioni del quinto destinate ai dipendenti pubblici si osserva invece un lieve rialzo di circa 20 punti base, con il TAEG medio che dal 5,24% del periodo tra aprile e giugno si attesta ora al 5,48%.

Consolidamento e auto usata. A Sondrio l’importo medio richiesto maggiore

Anche nel trimestre in corso, il terzo del 2025, in cima alle finalità di finanziamento più popolari per i clienti di PrestitiOnline.it in Lombardia si trova la liquidità, che assorbe il 30,3% del totale delle richieste. In seconda posizione c’è il consolidamento con il 19,1% delle domande, mentre sul terzo gradino del podio troviamo i finanziamenti finalizzati all’acquisto di un’auto usata, che pesano per il 17,3% del mix.

Per quanto riguarda la durata media dei finanziamenti, nel terzo trimestre dell’anno i dati dell’Osservatorio di PrestitiOnline.it evidenziano un dato di 5 anni e 6 mesi. I più lunghi si confermano quelli per il consolidamento, con una durata media di 6 anni e 11 mesi, seguiti da quelli finalizzati all’acquisto di un’auto nuova o Km zero (6 anni e 3 mesi) e alla ristrutturazione casa (6 anni in media). L’importo medio richiesto per prestiti personali nella regione nel terzo trimestre dell’anno è pari a 11.900 €, e anche in questo caso il consolidamento si piazza al primo posto tra le finalità con richieste maggiori con 19.500 €, seguito da auto nuova o Km zero (16.300 €) e ristrutturazione casa (15.400 € in media).

Sondrio si attesta come la provincia lombarda con i valori più elevati in tutte le principali metriche considerate: qui i clienti richiedono in media 18.391 €, scelgono finanziamenti di durata più lunga, pari a 6 anni e 1 mese, e anche l’età media dei richiedenti è la più alta, con 44 anni e 1 mese. All’opposto, a Lecco si registra sia l’importo medio richiesto più basso (9.951 €) sia la durata media più breve, pari a 4 anni e 10 mesi, mentre i richiedenti più giovani si trovano a Monza-Brianza, dove l’età media è di 41 anni e 7 mesi.

Cessioni del quinto: quasi due terzi delle richieste arrivano da dipendenti privati. A Como l’età media dei richiedenti più alta

Nel terzo trimestre dell’anno i dipendenti privati si confermano i maggiori richiedenti di cessioni del quinto in Lombardia assorbendo quasi due terzi delle richieste totali (65,9% del mix), mentre quelle da parte dei dipendenti pubblici si attestano al 15,2% del totale. La quota di pensionati che ricorrono alla cessione del quinto, invece, è pari al 18,9%. La durata media di queste tipologie di finanziamento si attesta questo trimestre sugli 8 anni e 5 mesi, mentre per l’importo medio richiesto si registra un dato pari a 21.900 €. A chiedere gli importi più elevati nella regione sono i dipendenti pubblici, con una media di 25.800 €, seguiti dai dipendenti privati con 21.200 € e dai pensionati con 20.800 €.

La provincia di Lecco si distingue per l’importo medio richiesto più elevato per quanto riguarda le cessioni del quinto in Lombardia, con un dato pari a 28.715 €, e per la durata media dei finanziamenti più lunga, che raggiunge i 9 anni e 5 mesi. Al contrario, il valore più basso per l’importo richiesto si registra a Como con 16.749 €, mentre la durata più breve si osserva a Brescia con 7 anni e 11 mesi in media. Per quanto riguarda l’età dei richiedenti, il valore massimo si registra a Como (51 anni e 8 mesi), mentre quello minimo a Sondrio (35 anni e 6 mesi in media).