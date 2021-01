Lombardia, scoppia nuovo caso: vaccinati più impiegati della sanità che medici e infermieri. La Regione smentisce

Non basta il caso dati per la zona rossa e la diatriba tra la Regione Lombardia e il ministero della salute. Scoppia ora un altro caso.

“E’ inaccettabile che, a un mese dal V-Day, si siano distribuite un quarto delle dosi di vaccino anti Covid senza tener conto delle priorita’ indicate dal piano del Ministero della Salute: operatori sanitari e sociosanitari, residenti e personale delle Rsa e persone di eta’ avanzata. E’ incomprensibile come, in Lombardia, il personale amministrativo che ha ricevuto il vaccino superi addirittura quello sanitario. Una societa’ che non mette in sicurezza chi deve curarla e assisterla e’ una societa’ miope e senza futuro”. Cosi’ il presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, Filippo Anelli, commenta i dati del monitoraggio indipendente condotto dalla Fondazione Gimbe. Secondo il report, elaborato a partire dai dati ufficiali del Ministero della Salute, a livello nazionale piu’ del 22% delle dosi sarebbe andato a personale non sanitario. Grande la disomogeneita’ tra le Regioni, con punte del 34% nella Provincia Autonoma di Bolzano, del 39% in Liguria e, appunto, del 51% in Lombardia.

Ma chi sono stati i beneficiari di queste dosi? “Per la gran parte – spiega Anelli – si tratta del personale amministrativo degli Ospedali o delle Asl. Persone che, anche in un’ottica di arrivare a strutture Covid-free, e’ giusto vaccinare. Ma che sono sicuramente meno esposti di medici e infermieri. E’ invece dagli operatori sanitari che si sarebbe dovuto partire: anche in un’ottica di gestione del rischio, prima di tutti vanno messi in sicurezza coloro che devono aiutare gli altri. E infatti e’ proprio loro che il Piano vaccinale del Ministero considera una priorita’ assoluta, dal punto di vista etico e da quello strategico”. “Inoltre, ci lascia perplessi la differenza tra i comportamenti delle diverse Regioni, che seguono logiche tutte loro nell’individuazione del target da vaccinare, dando origine a un’ennesima disuguaglianza di salute – continua Anelli -. Chiediamo percio’ una netta presa di posizione del Ministero della Salute, affinche’ siano rispettate le indicazioni previste dal Piano strategico”.

Per quanto riguarda la possibilita’ che alcuni abbiano indebitamente “saltato la fila”, ricevendo per primi il vaccino pur senza essere a rischio, Anelli invita a fare chiarezza: “Laddove ci siano stati degli illeciti, saranno le autorita’ competenti ad indagare – spiega -. I cosiddetti ‘furbetti del vaccino’ sono, ce lo auguriamo, solo una categoria residuale. E, per non sprecare le dosi gia’ assegnate ma non somministrate, basterebbero delle ‘liste di riserva’, per ridistribuire le dosi gia’ preparate per coloro che, all’ultimo momento, non si presentano”. “La nostra richiesta e’ sempre la stessa: vaccinare tutti i medici e gli odontoiatri, e farlo subito – conclude Anelli -. Sarebbe un grande segno di rispetto e civilta’ per una Professione che ha pagato un prezzo altissimo, con la perdita di oltre 300 vite umane. Sarebbe un segnale di attenzione per il nostro Servizio Sanitario nazionale, che, quando perde un professionista, perde una parte di se stesso: una cellula di quel tessuto vitale e connettivo che lo tiene insieme. Sarebbe, infine ma non ultimo, un impegno per la sicurezza stessa delle cure, della quale la sicurezza degli operatori e’ presupposto essenziale”. E salgono oggi a 303 i medici caduti per il Covid: ultima vittima Antonino Iabichino, 65 anni, dermatologo di Modica.

Ma la Regione in una nota respinge le accuse.

Ad oggi Regione Lombardia ha effettuato oltre 256.000 vaccini anti covid. Di questi, la stragrande maggioranza, piu’ di 172.000 (67,2%) sono stati somministrati ad operatori sanitari di strutture pubbliche, private, Medici di Medicina Generale (MMg), Pediatri di libera scelta e liberi professionisti, 30.000 (11,7%) a ospiti di strutture sanitarie e sociosanitarie e 54.000 (21,1%) a operatori non sanitari (personale che opera nelle Aziende ospedaliere pubbliche, private, Enti e strutture accreditate o autorizzate nell’ambito del Servizio Sanitario regionale). Il personale vaccinato rientra quindi nelle categorie indicate dalla struttura commissariale, per la prima fase della campagna. Si evidenzia che ad oggi oltre 24.000 su 320.000 soggetti hanno completato il ciclo vaccinale con il secondo richiamo. In merito alla ricostruzione fornita dalla Fondazione Gimbe, si sottolinea che questa non e’ coerente con l’attivita’ vaccinale realmente svolta e comunicata al Ministero della Salute da Regione Lombardia.