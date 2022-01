Lombardia in giallo come mezza Italia

Da oggi lunedi’ 3 gennaio quasi mezza Italia sara’ in zona gialla per il Covid, con Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia che si aggiungeranno a Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Veneto e alle province autonome di Bolzano e Trento. Il passaggio e’ dettato dall’esplosione di contagi che sta cominciando a pesare nuovamente sui numeri dei ricoveri e sul tasso di occupazione delle terapie intensive. Non e’ escluso che nelle settimane successive diverse regioni possano passare in arancione. La differenza tra zona bianca e gialla e’ stata peraltro in gran parte annullata dagli ultimi decreti visto che gia’ dalla bianca la mascherina e’ obbligatoria all’aperto, ma non ci sono limitazioni agli spostamenti e tutte le attivita’ restano aperte.