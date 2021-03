Lombardia, il tasso schizza all’8,5%

A fronte di 47.619 tamponi effettuati, sono 4.084 i nuovi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Lombardia, con un tasso dell’8,5%. È quanto emerge dal bollettino della Regione. Dei tamponi processati, 30.006 sono molecolari e 17.613 antigenici: il totale da inizio pandemia è di 7.050.291 test. Sono invece 63 i decessi comunicati oggi per un complessivo di 28.853: +1.807 i guariti per 529.166 totali di cui 4.502 dimessi e 524.664 guariti. In aumento le terapie intensive (+14; 611 in totale) e i ricoverati non in terapia intensiva (+216; 5.416).

La provincia di Milano è quella che registra il maggior incremento con 1.056 di cui 505 a Milano città; seguono Brescia (+729), Varese (+563), Como (+313), Bergamo (+275), Monza e Brianza (+267), Pavia (+224), Mantova (+197), Lecco (+120), Sondrio (+86), Lodi (+68), Cremona (+62).