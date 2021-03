Lombardia, il sindacato dei pensionati: piano vaccinale confuso, situazione preoccupante

Il sindacato unitario dei pensionati della Lombardia denuncia “una situazione molto confusa e preoccupante” sul piano vaccinale in Lombardia “determinata da dichiarazioni parziali e a volte contraddittorie, ma soprattutto da poca chiarezza e trasparenza in merito alle modifiche ormai quotidiane di quel piano vaccinale ‘ad effetti speciali’ presentato l’11 febbraio che oggi sembra ormai totalmente disatteso”. “E’ bastato aprire ai target di popolazione che stanno proprio sul territorio, per piombare nuovamente nel caos”, si legge in una nota unitaria di Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp UIl. “Dai nostri territori ci arrivano in continuazione chiamate di attivisti che si trovano a dover dare risposte ad anziani che chiedono quando avranno il vaccino, o alle legittime lamentele di chi ha ricevuto quel messaggio a dir poco imbarazzante sul ritardo nella somministrazione del vaccino. Ci sono anziani che vengono avvisati con un SMS la sera molto tardi di presentarsi mattina successiva e che spesso, hanno bisogno di essere accompagnati al centro vaccinale e quindi sono in difficolta’”. Secondo i sindacati, inoltre, “non e’ chiaro cosa sta succedendo in merito alla campagna di vaccinazione relativa alla ‘fase 1′, che dovrebbe ormai essere conclusa, mentre alcune strutture sociosanitarie ci dicono che le consegne di Vaccini sono state sospese temporaneamente”. “Per non parlare poi – prosegue la nota – della situazione particolarmente critica in alcune province della Regione, dove, ancora una volta, a distanza di un anno dalla prima ondata, tutto e’ scaricato sul sistema di emergenza/urgenza. Le chiamate al 118 sono aumentate di circa il 50% nelle ultime settimane e gran parte di queste provengono da persone con sintomi non gravi che non trovando assistenza dai medici o dalla guardia medica, vengono portati nei Pronto Soccorso esponendosi a rischio contagio e aggravando ancora di piu’ il carico di lavoro gia’ insostenibile degli ospedali”.