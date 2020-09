Lockdown, crisi peggiore del 1929

“Nella sua severita’ il Grande Lockdown del 2020 ha evocato paralleli con la Grande Depressione, che e’ iniziata nel 1929. Ma la crisi di oggi e’ come nessuna altra. Anche se e’ troppo presto per valutazioni definitive, possiamo dire che la severita’ e la velocita’ del calo nella produzione economica, nell’occupazione e nei consumi durante il Grande Lockdown e’ stata maggiore di quella agli inizi della Grande Depressione”. Lo affermano il direttore generale e il capo economista del Fmi, Kristalina Georgieva e Gta Gopinath, in un editoriale su Foreign Policy. “In un solo mese – spiegano Georgiev e Gopinath – da marzo ad aprile, il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti e’ quasi triplicato al 14,7%, un livello non raggiunto durante la Grande Depressione per quasi due anni”.