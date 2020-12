Lockdown alla Merkel dal 16 dicembre? Rimborsi fino a 500mila euro alle imprese

Nel documento concordato tra la cancelliera Angela Merkel e i premier degli Stati federali per inasprire le misure atte a contenere il coronavirus, le nuove restrizioni in vigore in Germania da mercoledì limitano a cinque le persone che si possono incontrare. Viene però fatta un’eccezione per Natale, ovvero dal 24 al 26 dicembre, quando i tedeschi potranno invitare un massimo di quattro persone oltre ”i familiari più prossimi”.

Sempre che sia possibile, si invita a rispettare ”una settimana di protezione” con contatti ridotti prima delle visite. Vietati, invece, i ritrovi per Capodanno e per il primo giorno dell’Anno Nuovo. Proibita anche la vendita di fuochi d’artificio. Sull’istruzione, saranno i vari governi federali a decidere se le scuole saranno ”chiuse per principio” o se verrà sospesa la frequenza obbligatoria. In ogni caso i bambini dovranno restare a casa ”il più possibile”. L’accordo raggiunto prevede anche la promessa di ulteriori aiuti finanziari, soprattutto per i commercianti. Il governo federale aumenterà l’importo massimo che le imprese possono richiedere per compensare il mancato guadagno da 200mila a 500mila euro, spiega la Dpa citando il documento concordato.