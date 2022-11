Lo Zoo di Senza sconti su Antenna 3. Protagonisti i nostri animali. Domani sera in diretta anche l’app etica Zampylife

Seconda puntata per lo Zoo di Senza sconti in onda domani in diretta dalle 22,30 alle 23,30 su Antenna 3, canale 11 del digitale terrestre.

In studio a condurre la giornalista Stefania Piazzo e Claudia Taccani, responsabile dello sportello legale e portavoce dell’Oipa, per offrire agli ascoltatori l’aspetto legale e giuridico di tutti gli argomenti affrontati con gli ospiti in studio.

Saranno allo Zoo di Senza sconti l’associazione Rotelle nel cuore, con la volontaria Veronica Bonacina, che racconterà l’esperienza dei cani diversamente abili assieme agli umani diversamente abili in un progetto unico e coinvolgente. A rappresentare i santuari Roberto Manelli, del Progetto Cuori liberi. Parleranno del loro libro, “Brevi racconti del giardino”, storie fantastiche ma vere di come un giardino si possa popolare di animali selvatici e domestici grazie alle dottoresse Giuliana Zamperetti ed Eleonora Medici. Infine, ma non ultimo, la dottoressa Francesca Toto e il medico veterinario asl Giuseppe Francavilla, direttore facente funzione dell’area A preposta al randagismo, in diretta telefonica dal Gargano, per esporre il progetto di Zero Cani in canile che approda anche a Peschici per un piano a tappeto di sterilizzazione e microchippatura dei cani delle masserie. Un esempio virtuoso di contrasto al randagismo.

Nel corso del programma si parlerà anche dell’app etica Zampylife realizzata da Edoardo Stoppa (già nostra ospite nella prima puntata) che ha ottenuto il patrocinio del ministero della Salute e della Regione Lombardia. Zampylife è l’app amica dello Zoo di Senza sconti.