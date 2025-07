Lo sfregio della Lega al Nord. Prima e solo Roma Capitale

“Dalle prime anticipazioni sulla riforma per Roma Capitale, apprendiamo che Roma avrà più poteri e più risorse, l’autorità di scrivere leggi, come le Regioni, con più autonomia su alcune materie chiave, come il trasporto pubblico locale, commercio, turismo, artigianato, servizi e politiche sociali. Roma Capitale diventerà quindi un ente territoriale autonomo, non paragonabile a quelli già esistenti come Comune, Città Metropolitana, Provincia e Regione, sarà quindi una sorta di Città-Stato. Finalmente Salvini riuscirà ad ottenere i ‘pieni poteri’, per Roma. Molti dimenticano, o non sanno, che nell’inno di Mameli non è citata solo Roma, ma anche Legnano e Legnano siamo noi, è il Nord che sconfisse Federico Barbarossa che voleva egemonizzazione l’Italia settentrionale. L’Italia non è solo Roma, ma è anche il Nord e non riconoscerlo è uno sfregio ai nostri territori e alla nostra gente”.

Lo afferma Patto per il Nord in una nota.