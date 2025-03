Lo sapevate che a Rimini si sono inventati il super spritz in omaggio battezzato SALVINI’S CUP? E ti portano a casa gratis se vuoi

Per chi frequenta Rimini e comunque la bellissima e attiva riviera romagnola, le novità non sono una sorpresa. Ed ecco allora che di recente un noto locale molto frequentato dai giovani, e non solo, ha lanciato una proposta. La Salvini’s Cup! Ovvero, come avere in omaggio tre litri di fresco spritz.

Il testo che sui social ha promosso l’iniziativa recitava così: “Per te che segui i nostri canali social abbiamo preparato un regalo ESAGERATO, mai visto prima… LA SALVINI’S CUP!

Una MAXI CANNUCCIATA con 3 LITRI di SPRITZ in omaggio da condividere con i tuoi amici! La Salvini’s Cup ha un costo di € 65, praticamente l’equivalente di 10 Spritz…ma per te tutto questo è in omaggio! E non finisce qui: se lo richiedi in fase di prenotazione, ti riportiamo a casa gratis e in sicurezza!”. Poi seguivano le modalità con cui prenotare e ricevere il coupon per l’ordinazione. Ovviamente in numero limitato.

Quando si dice la creatività romagnola!

https://www.facebook.com/BountyPubRimini/videos/649961307596758/