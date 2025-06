Liste d’attesa? Quelle per gli asili vedono fuori il 60-70% dei bambini, il 73% al Nord. E’ emergenza democratica anche questa

di Stefania Piazzo – “Nel 2023, il 40% delle donne che hanno avuto un figlio non lavora. Più della metà di queste è casalinga, mentre il restante 14% è disoccupata o in cerca della prima occupazione. Di conseguenza, solo il 60% delle neomamme risulta occupata, una percentuale piuttosto bassa”. E’ l’incipit di un’inchiesta in due puntate che il Sole 24 Ore ha interamente dedicato ad una delle più gravi e grandi emergenze d’Italia. Che ha come punto d’arrivo l’invecchiamento del Paese, la denatalità.

I servizi all’infanzia non coprono le esigenze delle famiglie, e quelli che ci sono portano via quasi uno stipendio. Laddove leggiamo che il 40% delle donne che ha partorito sta a casa, dice tutto. Dove non ci sono i nonni, dove il sistema non fornisce sul territorio una rete di sostegno alla natalità, dove non si può lavorare perché non sai dove mettere il bambino… non si riesce a conciliare il balletto casa-lavoro.

I dati sono tutto meno che un inno alla vita e alla maternità. “Tra le ventenni che hanno partorito nel 2023, lavora solo il 40%; il 21% è disoccupata, il 35% è casalinga e il 2% studia. Al contrario, tra le neomamme over 40 lavora il 72% (se lasci il lavoro, quando mai lo ritrovi? ndr), mentre il 17% si dichiara casalinga e il 10% risulta disoccupata”. Eccetera eccetera…

Per approfondire si può leggere direttamente alla fonte nell’ultimo rapporto sui servizi educativi per l’infanzia di Istat e del Centro Governance & Social Innovation dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Ma direte…. c’è il bonus asilo. Praticamente una mancetta legata all’Isee. Gli scaglioni sono questi: bonus di 3000 euro anno fino a 25mila euro di reddito, 272,70 euro al mese per 11 mesi; 2.500 euro da 25.001 a 40.000 euro ovvero 227,20 euro al mese per 11 mesi e dal 1° gennaio 2024, bonus di 3.600 euro; oltre i 40.000 euro, 1500 euro di bonus annui pari a 136,30 euro al mese per 11 mesi.

I dati dicono anche che se in famiglia lavora solo un genitore, al nido va il 14,2% dei bambini, contro il 38,7% se lavorano tutte e due i genitori.

Secondo il XXIII Rapporto annuale dell’INPS, nel 2023 il bonus erogato dall’Inps ha interessato una platea 480.000 bambini, con un’erogazione media mensile, ricorda ancora Il Sole, “pari a 204 euro per una durata media di 6,6 mesi. In media, il contributo ha coperto il 62% delle rette effettivamente pagate dalle famiglie, ma la copertura varia in base al reddito: si va dal 78% per chi appartiene alla fascia ISEE più bassa al 32% per le famiglie nella fascia più alta o per chi non ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica”.

Quando si invoca la natalità, ci si scontra con la realtà dei numeri: i posti sono cresciuti di un misero 4,5%, le strutture solo dell’1,4%. E’ un invito a non fare figli ma è anche un collo di bottiglia perché le liste d’attesa sono ingolfate, il 60% delle strutture non è in grado di soddisfare la domanda.

Impietosamente l’inchiesta ricorda che “il 31,6% dei servizi ha escluso meno del 10% delle richieste. Il 45,3% ha dovuto respingere tra il 10% e il 25% delle domande, mentre il 17,8% non ha potuto accogliere tra il 25% e il 50% dei potenziali utenti. Ancora più critico il dato relativo al 5,1% delle strutture, che ha lasciato fuori oltre la metà delle famiglie richiedenti. Si segnalano infine situazioni di risposta solo parziale nello 0,2% dei casi. Numeri che, nel loro insieme, descrivono una domanda crescente e un’offerta che arranca”.

I Comuni registrano un quadro peggiore col 70% di minori in lista dattesa. Responsabilità e miopie che di governo in governo crescono e cadono a valle come una slavina.

Se si considera che il rapport Istat scrive, un prima pagina, che “Le difficoltà a soddisfare tutte le richieste risultano più marcate nei servizi del settore pubblico: il 68,9% dichiara di avere domande inevase, quota che sale al 73,3% per le unità di offerta pubbliche del Nord”, ci si chiede cosa stiano facendo nelle regioni più produttive e con fame di lavoro, coloro che sono stati chiamati a governare.

Vedi:

https://www.istat.it/produzione-editoriale/report-sui-servizi-educativi-per-linfanzia-in-italia-anno-2023-2024

https://www.infodata.ilsole24ore.com/2025/06/10/asili-nido-crescono-ancora-le-liste-dattesa-parte-1/

credit foto marisa-howenstine-Cq9slNxV8YU-unsplash